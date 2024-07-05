ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

В мэрии Парижа заявили об улучшении качества воды в Сене в преддверии Олимпиады

В мэрии Парижа заявили об улучшении качества воды в Сене в преддверии Олимпиады
Аудио-версия:
Комментарии

За три недели до открытия парижской Олимпиады качество воды в реке Сена, похоже, улучшилось, а уровень токсичных бактерий снизился до приемлемых значений. Об этом говорится в заявлении мэрии Парижа со ссылкой на результаты анализов, проведённых в четверг, 4 июля, за три недели до начала Олимпиады. Сена будет использоваться для плавательного этапа триатлона, а также для плавания на открытой воде во время Игр.

«Это положительное развитие событий является следствием возвращения солнечного света и тепла, а также результатом работ, проделанных в рамках стратегии по улучшению качества воды в Сене», — говорится в заявлении мэрии.

Планируется, что Сена станет местом проведения плавательного этапа триатлона 30–31 июля и 5 августа, а также заплыва на открытой воде 8–9 августа.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android