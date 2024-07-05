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Во Франции заявили, что ОИ пройдут в штатном режиме, несмотря на политическую ситуацию

Во Франции заявили, что ОИ пройдут в штатном режиме, несмотря на политическую ситуацию
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Председатель организационного комитета по проведению Олимпиады в Париже Тони Эстанге заявил, что его задача — провести Олимпиаду в необходимом порядке и на это не должна повлиять политическая ситуация.

«Моя задача — не волноваться, а гарантировать успех Игр, какими бы ни были условия. После выборов, которые пройдут в эти выходные, моя работа — обеспечить, чтобы наша организация адаптировалась, чтобы она продолжала двигаться вперёд и чтобы мы сохранили нашу способность выполнить своё обещание, чтобы эти Игры стали моментом празднования и сбора», — приводит слова Эстанге RMC Sport.

Напомним, Олимпиада-2024 будет проходить с 26 июля по 11 августа, а 2-й тур парламентских выборов во Франции пройдёт 7 июля. В июне 2024 года Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание в связи с выборами в Европарламент.

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