ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Во Франции задержали нескольких человек, готовивших теракты перед ОИ-2024

Во Франции задержали нескольких человек, готовивших теракты перед ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен рассказал, что за последние дни были задержаны несколько человек в двух разных локациях. Они готовились провести теракты во время Олимпиады в Париже.

«В последние дни мы об этом не говорили, потому что проводим избирательную кампанию, но мы задержали людей, которые, возможно, что‑то замышляли и готовили террористические акты. Мы готовимся к обеспечению безопасности крупных мероприятий. Террористическая акция происходит не только во время Олимпийских игр, она может произойти в любой момент, мы проявляем особую бдительность», — приводит слова Дарманена BFM TV.

Напомним, власти Франции обеспокоены тем, что в период проведения Олимпиады в стране будет повышение уровня преступности и уровня террористической угрозы. Также в июне 2024 года Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил выборы, 2-й тур которых пройдёт за три недели до начала Олимпийских игр. Однако такая политическая ситуация, по словам чиновников, не должна являться причиной для переноса или отмены мероприятия.

Материалы по теме
В мэрии Парижа заявили об улучшении качества воды в Сене в преддверии Олимпиады
МОК выступил с заявлением по поводу информации о возможной отмене Олимпиады в Париже
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android