«Если вернусь живым». 75-летний американец искупался в Сене для проверки её пригодности

75-летний американский пловец Джоэл Страт МакКлюр в четверг искупался в Сене, чтобы продемонстрировать усилия французского правительства по очистке реки к Олимпийским играм.

«Я могу пожалеть, что поплыл. Но если вернусь живым, это докажет, что французы хорошо поработали над очисткой реки», — приводит слова МакКлюра AP news.

Мэр Парижа Анн Идальго изначально планировала искупаться в Сене в прошлом месяце, чтобы доказать её чистоту, что вызвало в интернете кампанию со стороны её многочисленных критиков, угрожавших испражниться в реке в день её купания.

Ранее в мэрии Парижа заявили об улучшении качества воды в Сене в преддверии Олимпиады. Планируется, что Сена станет местом проведения плавательного этапа триатлона 30–31 июля и 5 августа, а также заплыва на открытой воде 8–9 августа.