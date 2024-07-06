На Олимпиаде в Париже будет создан резервный водоём для плавания в открытой воде

В преддверии Олимпийских игр в Париже организаторы решили построить запасной водоём для плавания в открытой воде, поскольку пробы воды в Сене не соответствуют нормам контроля и людей запускать в эту воду сейчас нельзя. Об этом сообщил представитель Олимпиады, чьё имя не называется.

«Правила Всемирного триатлона допускают, в качестве крайней меры, проведение соревнований в формате дуатлона. С другой стороны, чтобы гарантировать проведение марафонских заплывов, если все другие планы на случай непредвиденных обстоятельств будут исчерпаны, мы инициировали запасной план на базе морского стадиона Вэр-сюр-Марн», — сообщил представитель агентству Reuters.

Чрезмерное загрязнение воды в Сене связано с частыми дождями в Париже и с тем, что в реку регулярно поступают отходы. Ранее Анн Идальго и Эммануэль Макрон — мэр Парижа и глава Франции соответственно — заявляли, что искупаются в реке перед Олимпиадой, но с приходом результатов проб воды из Сены они всё чаще откладывают эту идею.