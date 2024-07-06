Мамиашвили — об отказе борцов от Олимпиады: ждали, что МОК пойдёт по пути здравого смысла

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал отказ организации от выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Сегодня, 6 июля, Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) опубликовала официальное обращение, в котором заявила об отказе принимать участие в Олимпиаде.

«Мы ждали до последнего, что МОК пойдёт по пути здравого смысла, проявит свою ответственность в том числе за наш вид спорта. Мы прошли путь отбора и думали, что это будет фундаментальным [решением], но нет», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Напомним, на олимпийском квалификационном турнире российские борцы завоевали 16 путёвок из 18 возможных, при том что многих спортсменов-лидеров не допустили до соревнований вовсе. Однако 15 июня МОК опубликовал список из 14 российских спортсменов, которые могут принять участие в предстоящей Олимпиаде в Париже. Туда попали лишь 10 спортсменов из России, шесть из которых не являются лидерами сборной.