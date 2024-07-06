ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Тарасова — об отказе борцов от ОИ: слава богу, что в моей жизни не было таких ситуаций

Тарасова — об отказе борцов от ОИ: слава богу, что в моей жизни не было таких ситуаций
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении российских борцов отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Они так решили. Я ничего не поддерживаю. Я, как и вы, читаю и смотрю, что наши борцы не поедут на Олимпиаду. Это не моё дело. Слава богу, что в моей жизни не было таких ситуаций. Никто не знает, как поступит человек. Если ты знаешь, что можешь выиграть Олимпиаду, тогда это самые значимые соревнования. А если ехать просто для участия, то можно и дома посидеть», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 6 июля, Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) опубликовала официальное обращение, в котором заявила об отказе принимать участие в Олимпиаде.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android