В Госдуме отреагировали на отказ Федерации спортивной борьбы от Олимпиады

Председатель комитета Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Федерации спортивной борьбы России отказаться от поездки на Олимпийские игры в Париж (Франция).

«Конечно, плохо, что наши борцы не едут на Олимпиаду. Наверное, те условия, которые создали для россиян и белорусов, вынуждают наших атлетов заявлять, что они не могут участвовать в таких условиях и принимают решения не участвовать на Олимпийских играх.

Мы уже слышали заявления МОК о том, что лучших наших атлетов отстранили от участия по различным причинам. Сегодня мы услышали официальное заявление о том, что спортсмены не будут участвовать на Олимпиаде. С понимаем отношусь к любому выбору атлетов.

Но, к сожалению, условия для россиян сейчас не самые лучшие. Я думаю, что МОК это понимает. Политизированная русофобская ситуация, которую создают во Франции в Париже, конечно, не соответствует психологическому настрою, чтобы выступать на Олимпиаде. Олимпийские игры — это большой спортивный праздник, куда готовятся и едут с удовольствием. А ты едешь на Олимпиаду, и у тебя миллион ограничений, и вместо того, чтобы настраиваться на схватки, ты должен что-то доказывать», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.