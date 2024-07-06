Глава Дагестана отреагировал на отказ российских борцов от участия в Олимпиаде

Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал отказ российских борцов от участия в Олимпиаде в Париже.

«Как же нужно нас бояться, чтобы принимать такие решения! В очередной раз Международный олимпийский комитет повёл себя неспортивно. В список допущенных к Олимпиаде-2024 российских спортсменов не вошли лучшие российские борцы, в том числе дагестанцы Абдулрашид Садулаев и Заур Угуев.

Причина совершенно очевидна – проигрывать не любит никто, а с нашими борцами у них не было бы никаких шансов. Но это ведь всё-таки спорт! Неужели вам там настолько страшно?! Главный олимпийский принцип «быстрее, выше, сильнее» забыт, и тогда я вообще не вижу смысла в такой Олимпиаде.

Абсолютно поддерживаю решение Федерации спортивной борьбы России, которая не приняла неспортивный принцип отбора и отказалась от участия в Олимпиаде-2024. Согласен с мнением моего друга Михаила Геразиевича Мамиашвили о том, что МОК просто вытер ноги о международное общественное мнение. И терпеть такое отношение, конечно, никто не собирается. Я уже говорил и повторю снова: политика не должна влиять на спорт, а подобные поступки только доказывают слабость тех, кто их совершает!

Нашим борцам я желаю стойкости! Знайте: главные победы у вас впереди, а вся страна вами гордится!» — написал Меликов в социальных сетях.

Напомним, на олимпийском квалификационном турнире российские борцы завоевали 16 путёвок из 18 возможных при том, что многих спортсменов-лидеров не допустили до соревнований вовсе. Однако 15 июня МОК опубликовал список из 14 российских спортсменов, которые могут принять участие в предстоящей Олимпиаде в Париже. Туда попали лишь 10 спортсменов из России, шесть из которых не являются лидерами сборной.