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«Браво россиянам, отказавшимся от маскарада». Французский политик — об отказе борцов от ОИ

«Браво россиянам, отказавшимся от маскарада». Французский политик — об отказе борцов от ОИ
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Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал решение Федерации спортивной борьбы России отказаться от поездки на Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция).

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Федерация спортивной борьбы России заявила об отказе от участия в Олимпиаде-2024

«Браво российским спортсменам, которые отказываются от маскарадной необходимости участвовать в Олимпиаде без национальных флага и гимна. Вот и Федерация борьбы России единогласно отказалась от участия. Тем более что некоторым российским атлетам даже не разрешили приехать на ОИ. Политизация Олимпийских игр с двойными стандартами — это катастрофа. Бойкот — хороший ответ», — написал Филиппо в социальных сетях.

Напомним, в субботу, 6 июля, Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) опубликовала официальное обращение, в котором заявила об отказе принимать участие в Олимпиаде.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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