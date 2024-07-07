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Российский пловец: мэр Парижа не ждёт россиян, но нужно ехать и побеждать

Российский пловец: мэр Парижа не ждёт россиян, но нужно ехать и побеждать
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Российский пловец, призёр чемпионатов мира и Европы Никита Коновалов прокомментировал решение спортивных федераций отказаться от участия в Олимпиаде-2024.

«Когда спортсмены приезжают на соревнования, они тоже борются с дискриминацией. Мэр Парижа сказала, что не ждёт россиян на Олимпиаде. Это тоже проявление нацизма, с которым надо бороться, просто в другой форме. Нужно ехать и побеждать.

Патриотизм – это состояние души, а не флаг и гимн. Многие федерации заявляют, что ехать на Олимпиаду не надо. А мнение самих спортсменов у нас не учитывается. Но они и не могут пойти против системы. В противном случае спортсмены могут оказаться в чёрных списках, лишиться дохода, не попасть на сборы», – сказал Коновалов Metaratings.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе.

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Новости. Олимпиада 2024
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