В МИД РФ надеются, что свои победы на Олимпиаде в Париже россияне посвятят участникам СВО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ей хочется верить, что своё участие или неучастие в Олимпийских играх в Париже российские спортсмены посвятят тем, кто сейчас находится в зоне СВО, и тем, кто сопровождает их в тылу.

«У нас как у внешнеполитического ведомства изначальная позиция была такая: исходим из того, что решение об участии и форматах участия должны принимать наше спортивное сообщество, атлеты и профессиональные ведомства, которые этим занимаются.

Но, если позволите, скажу своё личное мнение. Мне хочется надеяться, что и своё участие, медали, достижения, рекорды те, кто поехал от России на Олимпиаду, а также своё неучастие — добровольное или вынужденное — те, кто остался, люди посвятят тем ребятам, которые сейчас на передовой, и тем, кто сопровождает их в тылу. Вот тогда и участие, и неучастие по всем причинам будет справедливым и по‑настоящему великим», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе.