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Страховые компании обеспокоены безопасностью Олимпиады в Париже

Страховые компании обеспокоены безопасностью Олимпиады в Париже
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Страховые компании Олимпийских игр 2024 года в Париже, такие как Allianz и Beazley, выразили обеспокоенность по поводу проблем с обеспечением правопорядка и безопасности мероприятия из-за опасений кибератак и физического терроризма.

«Мы все осознаём геополитическую ситуацию, в которой находится мир. Мы убеждены, что МОК, Париж-2024 и национальные организационные комитеты совместно с французскими властями принимают правильные меры, когда речь идёт о проблемах на местах», — приводит слова руководителя Олимпийской и Паралимпийской программы Allianz Эйке Бюргелья Inside the Games.

В прошлом месяце МОК встретился со страховщиками в Париже, чтобы обсудить меры по снижению рисков. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе.

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Новости. Олимпиада 2024
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