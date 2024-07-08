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Федерации дзюдо и борьбы России заявила о поддержке спортсменов, не поехавших на ОИ

Федерации дзюдо и борьбы России заявила о поддержке спортсменов, не поехавших на ОИ
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Федерации дзюдо России (ФДР) совместно с Федерацией спортивной борьбы России (ФСБР) заявила о скором старте кампании, целью которой будет являться поддержка спортсменов, не поехавших на Олимпийские игры. Об этом было написано на официальном сайте ФДР и в официальной группе ФСБР в соцсети «ВКонтакте».

«Политические интриги и неспортивные методы отбора, лишившие лидеров мирового дзюдо из России мест на ОИ в Париже, должны были подорвать дух российских спортсменов. ФДР и дзюдоисты российской сборной не приняли унизительные условия выступления на Играх в Париже. Теперь мы приглашаем всех любителей спорта, всё прогрессивное общество поддержать наше решение и разделить чувство гордости за проявленное российскими атлетами мужество», — говорится в сообщении.

Напомним, на олимпийском квалификационном турнире российские борцы завоевали 16 путёвок из 18 возможных при том, что многих спортсменов-лидеров не допустили до соревнований вовсе. Подобная ситуация случилась и с дзюдоистами. В список нейтральных атлетов МОК вошли только четыре представителя этого спорта из 17 набравших олимпийский рейтинг. В связи с этим обе федерации заявили об отказе от выступления на ОИ.

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