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Сборная США по футболу объявила состав на ОИ-2024

Сборная США по футболу объявила состав на Олимпийские игры 2024 года. Команда состоит из 18 основных игроков и 4 запасных, сообщает Федерация футбола страны.

Олимпиада — 2024. Состав сборной США по футболу

Вратари: Патрик Шулти, Габриэль Слонина.

Патрик Шулти, Габриэль Слонина. Защитники: Максимилиан Соломон Дитц, Натан Харриэль, Майлз Робинсон, Джон Толкин, Кейлеб Уайли, Уокер Циммерман.

Максимилиан Соломон Дитц, Натан Харриэль, Майлз Робинсон, Джон Толкин, Кейлеб Уайли, Уокер Циммерман. Полузащитники: Джанлука Бузио, Бенха Кремаски, Джек Райан Макглинн, Джордже Михайлович, Таннер Тессманн.

Джанлука Бузио, Бенха Кремаски, Джек Райан Макглинн, Джордже Михайлович, Таннер Тессманн. Нападающие: Пакстен Рид Ааронсон, Тейлор Энтони Бут, Данкан Макгуайр, Кевин Александер Паредес, Гриффин Йоу.

Запасными в команде числятся Джош Атенсио, Джейкоб Дэвис, Йохан Гомес и Джон Пулскамп.

Сборная США проведёт заключительный подготовительный сбор в Бордо (Франция). Уже 24 июля команде предстоит сыграть матч-открытие со сборной Франции.