Сборная США по футболу объявила состав на ОИ-2024
Сборная США по футболу объявила состав на Олимпийские игры 2024 года. Команда состоит из 18 основных игроков и 4 запасных, сообщает Федерация футбола страны.
Олимпиада — 2024. Состав сборной США по футболу
- Вратари: Патрик Шулти, Габриэль Слонина.
- Защитники: Максимилиан Соломон Дитц, Натан Харриэль, Майлз Робинсон, Джон Толкин, Кейлеб Уайли, Уокер Циммерман.
- Полузащитники: Джанлука Бузио, Бенха Кремаски, Джек Райан Макглинн, Джордже Михайлович, Таннер Тессманн.
- Нападающие: Пакстен Рид Ааронсон, Тейлор Энтони Бут, Данкан Макгуайр, Кевин Александер Паредес, Гриффин Йоу.
Запасными в команде числятся Джош Атенсио, Джейкоб Дэвис, Йохан Гомес и Джон Пулскамп.
Сборная США проведёт заключительный подготовительный сбор в Бордо (Франция). Уже 24 июля команде предстоит сыграть матч-открытие со сборной Франции.
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