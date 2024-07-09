Работники аэропортов Парижа призвали к забастовке накануне ОИ-2024 — CBS News

Работники аэропортов Парижа призвали к забастовке, которая должна начаться 17 июля, за 9 дней до церемонии открытия Игр. Сотрудников воздушных гаваней не устраивает то, что они не получат премию в связи с Олимпиадой, в отличие некоторых коллег. Об этом сообщил CBS News.

Уточняется, что инициаторами забастовки являются профсоюзы государственной компании Groupe ADP, в подчинение которой входят аэропорты «Шарль-де-Голль» и «Париж-Орли». Пропускная способность каждого из аэропортов должна будет составлять около 350 тыс. человек в день во время соревнований.

Напомним, в профсоюзе уже призывали к забастовке в мае этого года. Но акции протеста не повлияли на работу транспортных артерий столицы страны. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.