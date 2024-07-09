Отсутствие синхронистов из России на ОИ-2024 — сейсмический сдвиг — Reuters

Отсутствие сборной России на соревнованиях Олимпиады-2024 по синхронному плаванию — сейсмический сдвиг, заявили в Reuters. Накануне информационное агентство выпустило статью, в котором анализировало изменения в синхронном плавании накануне Игр-2024. Другим важным фактором является изменение в системе начисления очков.

«Россия брала золото как в командных соревнованиях, так и в дуэтах на каждой из последних шести Олимпиад. Это удивительная серия началась с Игр 2000 года в Сиднее, но закончится во Франции из-за недопуска России», — написали в Reuters.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что команда пропустит ОИ-2024.