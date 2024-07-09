Французские депутаты высказали опасения по поводу проведения ОИ из-за ситуации в стране

Многие французские депутаты высказали опасения по поводу проведения Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, из-за нестабильной политической и социальной ситуации в стране.

Напомним, недавно левые победили на парламентских выборах, нынешний премьер-министр Габриэль Атталь подал в отставку, а министр внутренних дел Джеральд Дарманен только собирается это сделать, из-за чего в стране отсутствуют некоторые представители правительства.

«В ближайшие дни мы всё равно столкнемся с довольно ярко выраженной формой неопределённости. На данный момент многие вопросы остаются гипотетическими. Но интересно, прежде всего, когда сформируется новое правительство? Потому что Олимпийские игры уже через две недели. Важно, что эстафету Олимпийского огня, которая продолжалась несколько месяцев, полностью затмил роспуск», — сказал бывший депутат Режис Хуанико, специалист по спортивным вопросам.

«Должна быть преемственность правительства до Олимпийских игр», — считает Дэвид Ройзен.

Он подчеркнул, что без чёткой линии власти во время Игр можно ожидать множество проблем с безопасностью.

На вопрос AFP о последствиях результатов парламентских выборов в воскресенье оргкомитет Олимпийских игр заявил, что он «не прекращает работать днём и ночью в последние недели, чтобы провести соревнование на высоте».

Также он напомнил, что в отсутствие правительства Олимпийские игры могут рассчитывать «на преемственность государства», которое опирается на префектов полиции (Лоран Нуньес), региона (Марк Гийом) и межведомственного делегата Олимпийских игр (Мишель Кадо).

Глава оргкомитета Тони Эстанге уверил, что «французы будут на месте, как они были с 8 мая на маршрутах Эстафеты огня».