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Тадей Погачар выразил недовольство составом сборной Словении по велоспорту на ОИ-2024

Тадей Погачар выразил недовольство составом сборной Словении по велоспорту на ОИ-2024
Тадей Погачар
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Словенский велогонщик Тадей Погачар выразил недовольство составом словенской сборной по велоспорту на Олимпиаду-2024 в Париже. Спортсмен отметил, что среди участников Игр не оказалось его возлюбленной Уршки Жигарт.

«Мне очень неприятно. Уршка — двукратная чемпионка страны и лучшая словенская гонщица в мировом туре, но её не включили в состав на Игры. У меня нет слов. Ей идёт словенская чемпионская форма. Горжусь тобой всегда», — написал Погачар в социальных сетях.

Имена тех, кто будет защищать флаг страны, стали известны накануне, 8 июля. В состав также не попал олимпийский чемпион 2020 года в индивидуальной гонке Примож Роглич.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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