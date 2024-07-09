Тадей Погачар выразил недовольство составом сборной Словении по велоспорту на ОИ-2024

Словенский велогонщик Тадей Погачар выразил недовольство составом словенской сборной по велоспорту на Олимпиаду-2024 в Париже. Спортсмен отметил, что среди участников Игр не оказалось его возлюбленной Уршки Жигарт.

«Мне очень неприятно. Уршка — двукратная чемпионка страны и лучшая словенская гонщица в мировом туре, но её не включили в состав на Игры. У меня нет слов. Ей идёт словенская чемпионская форма. Горжусь тобой всегда», — написал Погачар в социальных сетях.

Имена тех, кто будет защищать флаг страны, стали известны накануне, 8 июля. В состав также не попал олимпийский чемпион 2020 года в индивидуальной гонке Примож Роглич.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.