Швед Александр Экман был выбран хореографом церемонии открытия Паралимпийских игр

Шведский хореограф Александр Экман был выбран художественным руководителем Paris Ceremonies 2024 для постановки церемонии открытия Паралимпийских игр, которая пройдёт 28 августа на площади Согласия.

«Нашей целью было создать паралимпийскую церемонию, которая представляла бы собой праздник, сочетающий в себе важные послания, демонстрирующий искусство хореографического танца и музыку, вдохновлённую спортом. Для меня большая честь быть частью художественной команды Парижа 2024 года! Я с нетерпением жду возможности поделиться со всем миром работой, которую я и моя команда проделали», — приводит заявление Александра Экмана L'Équipe.

Отметим, что во время церемонии несколько тысяч спортсменов из 180 делегаций пройдут парадом по нижней части Елисейских полей перед площадью Согласия, превращённой в стадион под открытым небом. К ним присоединятся сотни артистов, которые выступят на сцене, расположенной внутри.

«Александр Экман решил поставить танец в центр шоу», — говорится в заявлении Paris 2024.

Они также уточнили, что на сцене будут присутствовать более 150 танцоров, некоторые из которых имеют инвалидность.

Напомним, ранее российские паралимпийцы были допущены на Паралимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. При этом им запретят посещать церемонии открытия и закрытия Паралимпиады-2024.