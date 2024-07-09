В Париже запустят летающие такси на время Олимпийских игр

В Париже планируют запустить летающие такси на время Олимпийских игр, который пройдут с 26 июля по 11 августа. Платформа для него будет располагаться на берегу Сены на уровне Аустерлицкого вокзала.

«Принимая во внимание экспериментальный характер работы летающего такси, постановление ограничивает часы работы площадки с 8 до 17 часов и количество рейсов до двух рейсов в час и до 900 рейсов на весь период до конца года", — говорится в опубликованном заявлении на сайте Légifrance.

Отметим, что в мэрии возникли споры, связанные с легализацией этого вида транспорта.

Однако разработчики летающих такси настаивают на возможности их благоприятного последующего использования, в том числе для экстренного медицинского транспорта.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях.