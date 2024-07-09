Титулованная российская каноистка Олеся Ромасенко приняла приглашение на Олимпиаду-2024

Многократный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы российская каноистка Олеся Ромасенко приняла приглашение на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция), сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Стоит отметить, что Ромасенко стала 15-м российским атлетом, принявшим предложение МОК выступить на Играх-2024 в нейтральном статусе. Помимо Ромасенко, от сборной России в гребле на каноэ, по предварительной информации, выступят Алексей Коровашков и Захар Петров.

Список россиян, которые подтвердили свою поездку в Париж, будет обновляться и не является окончательным.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допущенным россиянам там будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.