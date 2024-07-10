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Дмитрий Губерниев призвал поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Дмитрий Губерниев призвал поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Париже
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал всех поддержать российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх 2024 года.

«Поддержал наших олимпийцев в Париже!!! Давайте дружно поддержим лайком!!! За каждого мы будем болеть, они молодцы! Через тернии к звёздам, ребята. За вами страна, кто бы что ни говорил. А также за вами люди, которым дорог спорт, просвещение и наши дети. Все эти замечательные люди будут желать всяческих удач нашей небольшой, но дружной команде на Олимпиаде в Париже!!!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На данный момент было подтверждено участие 15 российских спортсменов в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

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