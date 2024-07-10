Стало известно, когда выполнит обещание и искупается в Сене мэр Парижа

Стало известно, когда выполнит обещание и искупается в реке Сена мэр столицы Франции Анн Идальго. Градоначальник сообщила, что окунётся в водную артерию Парижа на новой неделе.

«Последние замеры хороши, даже если будет большой объём дождевой воды. Вода будет чистой, это ясно. После этого я не могу гарантировать климат. Я беру на себя много обязательств, но только те, которые могу выполнить. Так что качество воды в Сене — ок. Мы все сосредоточены на погоде, особенно на 26 июля», — приводит слова Идальго L'équipe.

Ранее Идальго заявила, что лично искупается в Сене, чтобы подтвердить готовность реки к соревнованиям по плаванию в открытой воде. Замеры, которые брали специалисты до начала Игр, показывали, что Сена находится не в самом лучшем состоянии.