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Сергей Шубенков заявил, что не смог бы отобраться на Олимпиаду в Париже

Сергей Шубенков заявил, что не смог бы отобраться на Олимпиаду в Париже
Сергей Шубенков
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что не смог бы отобраться на Олимпийские игры в Париже по спортивному принципу.

— Если бы российские легкоатлеты отбирались в Париж по спортивному принципу и участвовали на общих основаниях, сколько медалей могли бы завоевать?

– Не знаю, но точно не сильно много. Я за себя беспокоюсь, что у меня такой сезон провальный пока получается. Если бы были доступны Олимпийские игры, я бы туда не отобрался. Пока у меня такой уровень. За других я сказать не могу, а отвечаю только за себя», — приводит слова Шубенкова Metaratings.

Напомним, летняя Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Российские легкоатлеты не допущены до соревнований в нейтральном статусе.

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