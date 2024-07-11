Сергей Шубенков: думаешь — а может, Олимпиада и правда какой-то частный бизнес?

Российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что олимпийские идеалы Пьера де Кубертена сейчас неактуальны, и предположил, что Олимпийские игры превратились в частный бизнес. На такие мысли спортсмена натолкнул собственный опыт.

«Помню, когда я был молодым, начинающим и не совсем спортсменом, Олимпийские игры были чем-то высоким, светлым и недостижимым. Далеко не каждый спортсмен хочет на них попасть, потому что это очень высокая и далёкая цель, до которой не факт, что ты дойдёшь. Когда к этому делу приблизишься, поваришься в нём и пройдёшь через отстранения и прочие злоключения, думаешь: а это правда, что ли, какой-то частный бизнес? Когда создавали Олимпийские игры, как их описывали? Мы – весь мир, у нас всё ради идеи, а не ради денег, у нас мир, дружба, жвачка. Может, барон де Кубертен и создавал это с такой идеей сто лет назад, но сейчас она не работает», — приводит слова Шубенкова Metaratings.

Напомним, летняя Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Российские легкоатлеты не допущены до соревнований в нейтральном статусе.