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ОКР выплатил денежные компенсации россиянам, не получившим права выступать на ОИ

ОКР выплатил денежные компенсации россиянам, не получившим права выступать на ОИ
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Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев заявил, что спортсмены, не получившие возможности выступить на Олимпийских играх — 2024 в Париже, получили денежные выплаты.

«Мы выплатили компенсации 245 спортсменам. Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус. Последние выплаты мы провели 23 июня — во Всероссийский олимпийский день», — приводит слова функционера «РИА Новости».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допущенным россиянам там будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. На данный момент было подтверждено участие 15 российских спортсменов.

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