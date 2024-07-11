Около 5 тыс. бездомных выселили из Парижа в преддверии Олимпиыды-2024

Французские власти выселили несколько тысяч бездомных из Парижа перед началом Олимпийских игр -2024. Об этом сообщает New York Times.

По информации источника, правительство Франции посадило тысячи бездомных иммигрантов в автобусы и вывезло их из Парижа. За последний год полиция и суды выселили около 5 тыс. человек из столицы Франции. Их призвали садиться на транспорт и отправляться в Лион и Марсель.

Отмечается, что Олимпийская деревня в Париже была создана в одном из беднейших пригородов, где тысячи людей живут в уличных лагерях или заброшенных зданиях.

Официальные лица в правительстве Франции отказались от официальных комментариев, но отметили, что это добровольная программа, призванная облегчить чрезвычайную нехватку жилья в Париже.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.