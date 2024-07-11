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Олимпийские игры в Париже установили рекорд по количеству проданных билетов

Олимпийские игры в Париже установили рекорд по количеству проданных билетов
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На Олимпийские игры в Париже продано рекордное количество билетов, сообщил глава оргкомитета Тони Эстанге.

За две недели до начала соревнований продано 8,6 млн билетов. Прежний рекорд был установлен в 1996 году на Играх в Атланте (8,3 млн билетов). Организаторы соревнований в Париже планируют достичь отметки в 10 млн проданных билетов.

«Мы гордимся тем, что уже побили рекорд, но мы всё ещё можем подняться выше», — сказал Эстанге в интервью агентству AFP.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допущенным россиянам там будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. На данный момент было подтверждено участие 15 российских спортсменов.

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