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Робер-Мишон и Маноду назначены на роль знаменосцев Франции на ОИ-2024

Робер-Мишон и Маноду назначены на роль знаменосцев Франции на ОИ-2024
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Метательница диска Мелина Робер-Мишон и пловец Флоран Маноду станут знаменосцами Франции на Олимпийских играх в Париже. Решение было принято путём голосования. Об этом сообщили в Le Parisen.

Среди 13 претендентов на эту роль путём голосования спортсменов было принято решение, что наиболее достойными спортсменами являются Робер-Мишон и Маноду.

Отметим, что для Маноду это уже второй раз, когда он несёт олимпийский огонь. Именно он стал первым, кто принял факел на французскую землю в Марселе 8 мая. Робер-Мишон в этом году готовится принять участие в своих седьмых по счёту Олимпийских играх.

Именно их дуэт ушёл со статусом фаворита, которому отдали предпочтение 622 французских спортсмена, присутствовавших на большом олимпийском собрании.

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