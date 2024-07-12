Ольга Зайцева рассказала, будет ли смотреть Олимпиаду в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева ответила на вопрос об интересе к Олимпийским играм в Париже.

«Если будет возможность, посмотрю Олимпийские игры в Париже. Если говорить про виды спорта, то какие попадутся по телевизору, такие и буду смотреть», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Зайцева была лишена звания призёра Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафете вместе с остальными участницами команды Яной Романовой, Екатериной Шумиловой и Ольгой Вилухиной из-за допингового скандала.

Напомним, Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада пройдёт с 28 августа по 8 сентября. Ранее МОК допустил россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе.