Стала известна сумма резервного фонда на выплаты спортсменам, не допущенным на ОИ-2024

Сумма резерва на выплаты для спортсменов, лишившихся возможности участвовать в олимпийском отборе и в Играх 2024 года, составила 200 млн рублей. Об этом сообщил генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев.

Выплаты спортсменам начали поступать в декабре 2023 года. О намерении финансово компенсировать спортсменам пропуск международных соревнований в сентябре на расширенном заседании коллегии ОКР объявил президент организации Станислав Поздняков.

«Сейчас полностью сломан спортивный принцип отбора. Вы прекрасно видите, что не пускают на Игры даже тех, кто завоевал путёвки. Отсекают всех лучших исключительно по политическим мотивам. А ведь до этого 55% сильнейших наших атлетов, чемпионов и призёров Игр в Токио сразу были отлучены от международного спорта, потому что имеют отношение к ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии. Конечно, мы на их стороне — они наши, они олимпийскую команду нашей страны представляют, мы ими гордились и гордимся, чтим такое понятие, как олимпийская семья. И в радости, и в горести

В прошлом году под выплаты у нас было зарезервировано порядка 200 млн рублей — это общая сумма компенсационного фонда. Но изначально мы не знали, кого пустят, кого нет. Средства в резерве рассчитаны на представителей как летних, так и зимних видов», – приводит слова Сенглеева ТАСС.

На данный момент подтверждено участие 16 российских спортсменах на Олимпийских играх в Париже (Франция). Они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.