Президент США Джо Байден отказался от поездки на Олимпиаду-2024
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Президент США Джо Байден отказался от поездки в Париж (Франция) на летние Олимпийские игры – 2024, говорится в официальном сообщении на сайте Белого дома.
При этом президент направит на церемонию открытия Олимпиады делегацию во главе с первой леди США Джилл Байден. А на церемонии закрытия американских дипломатов представит супруг вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф.
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