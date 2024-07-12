Президент США Джо Байден отказался от поездки на Олимпиаду-2024

Президент США Джо Байден отказался от поездки в Париж (Франция) на летние Олимпийские игры – 2024, говорится в официальном сообщении на сайте Белого дома.

При этом президент направит на церемонию открытия Олимпиады делегацию во главе с первой леди США Джилл Байден. А на церемонии закрытия американских дипломатов представит супруг вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф.