ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Президент США Джо Байден отказался от поездки на Олимпиаду-2024

Президент США Джо Байден отказался от поездки на Олимпиаду-2024
Комментарии

Президент США Джо Байден отказался от поездки в Париж (Франция) на летние Олимпийские игры – 2024, говорится в официальном сообщении на сайте Белого дома.

При этом президент направит на церемонию открытия Олимпиады делегацию во главе с первой леди США Джилл Байден. А на церемонии закрытия американских дипломатов представит супруг вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android