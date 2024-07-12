«Посмотреть стоит». Ангелина Мельникова – об Олимпийских играх в Париже

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, будет ли смотреть Олимпийские игры 2024 года.

«Касательно моего вида спорта, изначально я не собиралась смотреть Олимпийские игры в Париже. Я понимала, что мне будет тяжеловато наблюдать за той картиной и понимать, что наша сборная России могла быть там, но нас там нет. Олимпийские игры в Париже были моей мечтой, потому что это была бы третья моя Олимпиада, в которой я могла бы поучаствовать.

Но, с другой стороны, я понимаю, что посмотреть стоит. Сейчас в спортивной гимнастике очень много и талантливых спортсменов, будет сумасшедшая конкуренция. Мне интересно посмотреть, как выступят сборные Бразилии и Китая, потому что без сборной России в командном финале освобождается место на пьедестале. Безумно интересно, кто будет на пьедестале», — приводит слова Мельниковой Metaratings.

Олимпийские игры состоятся в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.