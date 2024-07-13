ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Мы не беспокоимся». Мэрия Парижа уверена в качестве воды в Сене, несмотря на дождь

«Мы не беспокоимся». Мэрия Парижа уверена в качестве воды в Сене, несмотря на дождь
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан заявил, что нет никаких опасений по поводу состояния Сены и беспрепятственного проведения соревнований по марафонскому плаванию и триатлону на Олимпиаде-2024, несмотря на дожди.

«Мы надеемся, что погода будет немного лучше, но мы нисколько не беспокоимся о возможности проведения соревнований, которые состоятся. Я не говорю вам, что мы очень спокойны, учитывая погоду, но мы не беспокоимся о том, что сможем провести соревнования в срок», — приводит слова Рабадана RMС Sport.

Сена должна принять церемонию открытия, а также соревнования по триатлону, марафонскому плаванию и паратриатлону. В случае сильных дождей в реку может попасть неочищенная вода — смесь дождевых и сточных вод. Запасной план предполагает перенос соревнований на несколько дней, но без изменения места проведения.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера выполнила обещание искупаться в Сене в преддверии Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Материалы по теме
Фото
«Обещание выполнено!» Министр спорта Франции искупалась в Сене
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android