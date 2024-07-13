Борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпиаде в Париже

Российский борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпийских играх в Париже, несмотря на полученный допуск от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Ситуация с участием борца Шамиля Мамедова в Олимпийских играх прояснилась. В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы. О решении борец уведомил МОК», – приводит слова представителя Федерации спортивной борьбы России ТАСС.

Мамедов выступает в весовой категории до 65 кг. Ранее пресс-служба МОК сообщила, что Мамедов принял приглашение на Олимпийские игры. 6 июля Федерация спортивной борьбы России сообщила, что российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде. Мамедов был единственным борцом, который принял приглашение для участия в Олимпийских играх.