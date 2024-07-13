Журова высказалась об отказе Мамедова от участия в Олимпийских играх

Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о решении российского борца Шамиля Мамедова, который отказался от участия в Олимпийских играх в Париже, несмотря на полученный допуск от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я бы удивилась, если бы он в итоге поехал. Борцовская семья очень крепка, и было бы странно, если бы выступал только один спортсмен. Поэтому отказ ехать выглядит всё-таки логично. МОК же хотел вбить кол и посеять раздор в борцовскую семью. Но у них этого не получилось, не доставили им такого удовольствия», — приводит слова Журовой ТАСС.

Мамедов выступает в весовой категории до 65 кг. Ранее пресс-служба МОК сообщила, что Мамедов принял приглашение на Олимпийские игры. 6 июля Федерация спортивной борьбы России сообщила, что российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде. Мамедов был единственным борцом, который принял приглашение для участия в Олимпийских играх.