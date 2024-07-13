Тренер Алькараса не поедет с теннисистом на Олимпиаду в Париже

Тренер трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро не поедет с подопечным на Олимпийские игры в Париже (Франция).

Как сообщает Marca, Ферреро в эти дни будет отдыхать и, возможно, приедет, если Алькарас дойдёт до финальных стадий олимпийского турнира. Карлоса будет сопровождать его агент Альберт Молина. Это произойдёт не впервые, в 2021 году Алькарас также провёл несколько турниров без тренера, но с агентом.

Кроме того, помогать Алькарасу по ходу турнира будет Давид Феррер, капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса. Он также получит тренерскую поддержку от наставника Пабло Карреньо-Бусты Самуэля Лопеса.

Напомним, Алькарас сыграет на Олимпийских играх не только в одиночном разряде, но и в парном с Рафаэлем Надалем. Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.