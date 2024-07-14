МОК заявил, что список спортсменов, допущенных на Игры в Париже, не является окончательным

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что список нейтральных российских спортсменов будет обновляться.
«В некоторых видах спорта количество спортсменов, имеющих право на участие, может быть меньше, чем количество заработанных квотных мест. В таких случаях эти места будут перераспределены между другими спортсменами или спортсменами из других стран в соответствии с квалификационной системой соответствующей Международной федерации», — сообщается в официальном заявлении МОК.
Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допущенным россиянам там будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. На данный момент было подтверждено участие 15 российских спортсменов.