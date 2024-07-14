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МОК заявил, что список спортсменов, допущенных на Игры в Париже, не является окончательным

МОК заявил, что список спортсменов, допущенных на Игры в Париже, не является окончательным
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Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что список нейтральных российских спортсменов будет обновляться.

«В некоторых видах спорта количество спортсменов, имеющих право на участие, может быть меньше, чем количество заработанных квотных мест. В таких случаях эти места будут перераспределены между другими спортсменами или спортсменами из других стран в соответствии с квалификационной системой соответствующей Международной федерации», — сообщается в официальном заявлении МОК.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допущенным россиянам там будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. На данный момент было подтверждено участие 15 российских спортсменов.

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