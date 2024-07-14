МОК подтвердил отказ борца Мамедова от приглашения на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил отказ российского борца Шамиля Мамедова от приглашения на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Мамедов выступает в весовой категории до 65 кг. Ранее пресс-служба МОК сообщила, что Мамедов принял приглашение на Олимпийские игры. 6 июля Федерация спортивной борьбы России сообщила, что российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде. Мамедов был единственным борцом, который принял приглашение для участия в Олимпийских играх.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.