В Париже в честь Дня взятия Бастилии пронесут олимпийский огонь

14 июля в Париже прошёл военный парад по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии.
Заключительная часть мероприятия отметилась этапом эстафеты олимпийского огня, который прибыл в сопровождении всадников на лошадях, 25 факелоносцев и кадетов, одетых в пять олимпийских цветов, образующих форму пяти пересекающихся олимпийских колец. Факел пронёс олимпийский чемпион Рио-2016 в конном спорте полковник Тибо Валлетт.
После окончания парада олимпийский огонь пронесут по Елисейским полям, Люксембургскому саду, Вандомской площади, также он посетит Лувр и Центр Помпиду.
На параде присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.
С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры.