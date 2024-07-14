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В Париже в честь Дня взятия Бастилии пронесут олимпийский огонь

14 июля в Париже прошёл военный парад по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии.

Заключительная часть мероприятия отметилась этапом эстафеты олимпийского огня, который прибыл в сопровождении всадников на лошадях, 25 факелоносцев и кадетов, одетых в пять олимпийских цветов, образующих форму пяти пересекающихся олимпийских колец. Факел пронёс олимпийский чемпион Рио-2016 в конном спорте полковник Тибо Валлетт.

После окончания парада олимпийский огонь пронесут по Елисейским полям, Люксембургскому саду, Вандомской площади, также он посетит Лувр и Центр Помпиду.

На параде присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры.