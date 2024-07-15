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Мэр Парижа искупается в Сене 17 июля

Мэр Парижа искупается в Сене 17 июля
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Мэр Парижа Анн Идальго назвала дату купания в реке Сене. В среду, 17 июля, Идальго искупается в Сене в компании Марка Гийома, префекта Иль-де-Франс, и Тони Эстанге, председателя оргкомитета Олимпийских игр в Париже (Франция).

«Мы собираемся плыть примерно на уровне моста Мари, у подножия мэрии. Мы собираемся попытаться совершить несколько хороших погружений», – приводит слова Идальго RMC Sport.

В прошедшие выходные в Сене купалась министр спорта Амели Удеа-Кастера. В Париже по-прежнему сохраняется обеспокоенность по поводу качества воды за две недели до начала Олимпиады. Ранее Идальго заявила, что лично искупается в Сене, чтобы подтвердить готовность реки к соревнованиям по плаванию в открытой воде.

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