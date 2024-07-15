Более 3500 человек не были допущены к работе на Олимпиаде после правительственных проверок

Французские власти отказали 3570 претендентам на работу на Олимпийских играх в Париже (Франция) после ряда административных проверок. Об этом сообщает The Telegraph.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен рассказал, что правительство провело 770 тыс. расследований с целью проверки кандидатов на угрозу национальной безопасности Франции. Из 3570 человек 130 входят в перечень Fiche S, правительственный список подозреваемых в терроризме и угрозе национальной безопасности, а также десятки людей связаны с радикальными исламистами или ультралевыми и ультраправыми.

Силы безопасности численностью до 45 тыс. человек, включая полицию и жандармов, будут мобилизованы по всему Парижу на протяжении всех соревнований. Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.