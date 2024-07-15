«Зачем разводить вокруг этот балаган?» Климент Колесников — об участии россиян в ОИ

Российский пловец, мировой рекордсмен Климент Колесников высказался о своём решении не участвовать в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

«Без внимания это оставить невозможно, просто потому, что это везде, даже в не связанных со спортом группах, соцсетях. Мне как-то грустно от мысли о том, что у людей не может быть простого подхода к этому всему. У тебя есть мнение — и это хорошо, но навязывать это кому-то, да ещё в агрессивной форме — это не есть хорошо, это неправильно.

Я решил не ехать на Олимпиаду, я не жалею об этом и при этом никогда никому не навязывал своего мнения. Со спортивной точки зрения я понимаю ребят, которые хотят воспользоваться шансом и поехать на Олимпиаду. С человеческой, даже если я не разделяю позицию, осуждать кого-то я не буду. А то, что люди разогревают эти конфликты, это всё мне непонятно. Каждый делает свой выбор, но зачем разводить вокруг этот балаган?.. Нужно быть дружнее», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Напомним, задолго до Олимпиады Колесников заявил, что не будет участвовать в нейтральном статусе, позже глава Всероссийской федерации плавания заявил, что российские пловцы не будут участвовать в Олимпийских играх на тех условиях, которые выдвигает МОК.