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Климент Колесников рассказал, как относится к решению Евгения Сомова участвовать в ОИ

Климент Колесников рассказал, как относится к решению Евгения Сомова участвовать в ОИ
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Российский пловец, мировой рекордсмен Климент Колесников прокомментировал решение брассиста Евгения Сомова принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). В июне спортсмен получил нейтральный статус для участия в Играх.

«Мы с ним знакомы с первого моего юношеского первенства Европы в Венгрии. Ездили с ним по юниорам на соревнования вплоть до 2018-го. Так что знаком с ним. Потом так сложилось, что он уехал в США — учиться, плавать. Обычный парень. Меня удивило и порадовало, что после такого затишья он проплыл быстрее рекорда России. Это круто! И то, что он решил поехать на Олимпиаду, я к этому спокойно отношусь — это его выбор», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

25-летний брассист Евгений Сомов внезапно заявил о себе в мае этого года. На соревнованиях в Атланте (США) на дистанции 100 м брассом он финишировал с третьим временем мирового сезона – 58,72.

27 июля пройдут олимпийские предварительные заплывы и полуфиналы у брассистов на 100 м, а 28 июля состоится финал.

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