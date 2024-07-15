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Теннисист Александр Зверев может понести флаг Германии на открытии Олимпиады в Париже

Теннисист Александр Зверев может понести флаг Германии на открытии Олимпиады в Париже
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Олимпийский чемпион 2020 года немецкий теннисист Александр Зверев назван одним из претендентов пронести флаг Германии на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция).

Флаг пронесут два человека – одна женщина и один мужчина. Олимпийский комитет Германии предложил болельщикам выбрать в онлайн-формате двух спортсменов из шести предложенных кандидатов:

  • Джессика фон Бредов-Верндль (конный спорт, двукратная олимпийская чемпионка 2020 года);
  • Александра Попп (футбол, олимпийская чемпионка 2016 года);
  • Анна-Мария Вагнер (дзюдо, бронзовый призёр ОИ-2020);
  • Кристиан Райц (стрельба из пистолета, олимпийский чемпион 2016 года);
  • Деннис Шрёдер (баскетбол, чемпион мира 2023 года);
  • Александр Зверев (теннис, олимпийский чемпион 2020 года).
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