Теннисист Александр Зверев может понести флаг Германии на открытии Олимпиады в Париже

Олимпийский чемпион 2020 года немецкий теннисист Александр Зверев назван одним из претендентов пронести флаг Германии на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция).

Флаг пронесут два человека – одна женщина и один мужчина. Олимпийский комитет Германии предложил болельщикам выбрать в онлайн-формате двух спортсменов из шести предложенных кандидатов: