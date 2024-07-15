«О каком давлении вы говорите — не понимаю». Мамиашвили — об отказе Мамедова от ОИ-2024

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал версию о том, что российский борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпийских играх в Париже (Франция) не из-за травмы, а из-за давления.

«У Шамиля Мамедова травма. О каком возможном давлении вы говорите – я не понимаю. С чьей стороны? Миллионы спортсменов во всём мире травмируются или не травмируются, борются или не борются. Если у вас есть сомнения, уточните у самого спортсмена», – приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».

6 июля Федерация спортивной борьбы России сообщила, что российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде. Мамедов был единственным борцом, который принял приглашение для участия в Олимпийских играх, а затем его отклонил из-за травмы колена.