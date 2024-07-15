«Это будет убожество, а не Олимпиада». Вяльбе — об отказе российского ТВ транслировать ОИ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение центральных телеканалов не транслировать Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада. Я не буду следить за выступлениями российских спортсменов. Я никого не обсуждаю и не осуждаю, участие — это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы, чтобы принимать такое решение. Смотреть Олимпийские игры я не буду», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось, что Первый канал и входящий в государственный холдинг ВГТРК канал «Россия 1» не будут транслировать Олимпийские игры — 2024. Решение телеканала «Матч ТВ» по показу ОИ будет зависеть от окончательной директивы по участию российских спортсменов в Играх.

Олимпийские игры состоятся в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.