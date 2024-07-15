Ясмин Паолини: Олимпиада — моя цель

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини высказалась о «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, на которых вышла в финалы, а также назвала Олимпийские игры в Париже (Франция) своей целью.

– Ваше выступление на Уимблдоне всё равно стало победой для вас и для итальянского тенниса. С каким настроением вы поедете на Олимпиаду?

– Уимблдон, безусловно, был позитивным турниром, есть некоторое сожаление по поводу проигранного финала, но я должна постараться порадоваться за эти последние прекрасные две недели. Сейчас пару дней отдохну, а потом сразу постараюсь снова перестроиться на грунт, чтобы как можно лучше выступить на Олимпиаде.

– Этот турнир – ваша цель?

– Безусловно, Игры являются важной целью. Они проходят раз в четыре года, поэтому я приложу все усилия, чтобы добиться успеха, даже если это будет нелегко.

– Чуть больше месяца назад вы играли в финале «Ролан Гаррос» в Париже…

– В Париже были очень хорошие две недели. Однако сейчас я полностью сосредоточена на настоящем. Именно так я концентрируюсь, всегда как можно лучше готовлюсь к следующему турниру. В моей голове Олимпиада – это моя цель. Мне не терпится вернуться на корт, – сказала Паолини в интервью Vogue Italia.