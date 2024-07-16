Роднина: наиболее представительным по уровню и классу на ОИ у России получился теннис

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина ответила на вопрос о самом интересном виде спорта на предстоящей Олимпиаде-2024 в Париже.

— Какой вид спорта будет для вас самым интересным на предстоящей Олимпиаде?

— Виды спорта есть индивидуальные и командные. Их никак нельзя сравнивать.

— А если рассматривать с точки зрения выступления россиян?

— Я не знаю точно, по каким видам спорта наши ребята отобрались.

— В теннисе будет много российских спортсменов.

— В теннисе будут наши сильнейшие ребята. В других видах спорта искусственно или специально нас убрали. Поэтому наиболее представительным по уровню и классу у нас получился теннис. Но теннис есть как индивидуальный, так и командный. Слушайте, даже без всяких Олимпийских игр мы всегда болеем за наших спортсменов. Здесь мы будем болеть и надеяться, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.